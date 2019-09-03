От «А» до «Ш»: в Краснодаре открылась школа с 24 первыми классами

Рекордное количество первых классов зафиксировано в новой средней школе Краснодара, расположенной на улице имени Героя Аверкиева.

Всего в новой школе будет 100 классов, при этом 24 из них - первые, от «А» до «Ш». Школа рассчитана на 1550 мест в одну смену. Так как за один раз школьный двор не может вместить такое количество людей, то по поводу начала учебного года там прошли сразу четыре торжественные линейки.

Выступавший на открытии школы мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что городская администрация ставит себе цель строить больше школ, чтобы перестать стать «алфавитные» рекорды.