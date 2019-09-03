Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего начальника Генштаба ВСУ и генерала армии Виктора Муженко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас… с правом ношения военной формы одежды», - говорится в сообщении.

На Украине Муженко называют главным ответственным за разгром ВСУ под Иловайском в Донбассе в 2014 году. Тогда погибли 220 военнослужащих Украины, еще 40 пропали без вести. В это число не входят добровольческие батальоны, которые воевали в Иловайске вместе с ВСУ, пишет РИА Новости.