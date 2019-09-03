Пять человек погибли из-за урагана «Дориан» на Багамах

По меньшей мере пять человек погибли на Багамских островах во время урагана «Дориан». Об этом заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис.

Среди погибших значатся семилетний мальчик, который скончался на островах Абако, и пожилой мужчина, умерший в Пуэрто-Рико.

Ураган нанес существенный материальный ущерб Багамам: более 13 тысяч домов были разрушены или подтоплены, а в населенных пунктах возникли проблемы с водой и электричеством. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается в 25 миллиардов долларов.

Известно, что сейчас «Дориан» приближается к восточному побережью США, штат Флорида. Порывы ветра достигают 63,8 метра в секунду.