Проблемы малой авиации: почему участились случаи падения вертолетов

В подмосковном Долгопрудном в центре разбирательств оказались линии электропередачи после крушения вертолета. Он рухнул в Клязьму, когда задел лопастями провода ЛЭП. Как выяснилось, для пилота они оказались просто невидимыми.

Среди погибших - собственник воздушного судна и его 31-летний сын. Это был простой прогулочный полет. Правда, на этот раз несогласованный. Похожая история произошла в Череповецком районе Вологодской области - пилот вылетел без предупреждения и так же зацепил провода.

Оборванные провода упали в воду. В этот момент вокруг находились яхты, лодки с десятками пассажиров - чудо, что никто не пострадал. Очевидцы говорят - пилот летел слишком низко. Хотя задача многих вертолетов - именно низкий полет.

По статистике Федерального агентства воздушного транспорта, каждая четвертая трагедия происходит из-за столкновения с проводами. В Чечне Ан-2 задел ЛЭП, похожий случай был под Серпуховым. На греческом острове на три месяца и вовсе запретили полеты вертолетов после катастрофы - машина с двумя российскими пассажирами рухнула - лопасти зацепили провода.

Эксперты уже не первый год бьют тревогу. Установлены стандарты Международной гражданской авиации, согласно которым линии электропередачи должны быть нанесены на аэронавигационные карты. Этого в России нет, как нет и специальных знаков на ЛЭПах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного судна. Эксперты же уверены - ситуацию с катастрофами малой авиации спасет не только новый закон о маркировках, но еще и открытие частных летных училищ. Сейчас в России таких всего три.