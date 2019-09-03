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Посольство РФ выясняет информацию о россиянах на сгоревшем в США судне

Валентина Пескова
04:44 03.09.2019
Инцидент произошел накануне рядом с округом Вентура в районе Санта-Круз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российское посольство в США выясняет, находились ли россияне на судне, сгоревшем у берегов Калифорнии. По последним данным, число жертв пожара на борту выросло до восьми человек, около 30 числятся пропавшими без вести. Их продолжают искать сотрудники береговой охраны.

Прогулочное судно вспыхнуло во время ночной стоянки. В момент ЧП на борту находились 34 пассажира - все любители дайвинга и морской рыбалки, и 5 членов экипажа. Последние успели прыгнуть за борт и спастись, а вот туристы спали и покинуть борт не успели.

О причинах возгорания не сообщается.

Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что 34 человека в результате пожара на судне погибли.

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