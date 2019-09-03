Лидер Pink Floyd спел в поддержку Ассанжа перед зданием МВД Британии

Акустический концерт около здания Министерства внутренних дел Великобритании дал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он выступает против экстрадиции в США основателя Wikilaeks Джулиана Ассанжа.

Уортерс обратился к собравшимся и заявил, что ему стыдно называть себя англичанином за то, как его страна ведет себя по отношению к Ассанжу.

«Я прошу вас поставить себя на место родителей этого человека, который может провести всю жизнь в тюрьме. Все мы братья и сестры, и все мы несем ответственность друг за друга», - сказал музыкант.

Около сцены собрались порядка 100 человек. Они поддерживали лозунги Уотерса и тоже требовали свободу Ассанжу.

Напомним, основатель сайта Wikilaeks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, боясь экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в сексуальных домогательствах.

В апреле 2019 года Ассанжа задержали по запросу США. Лондонский суд заявил, что Ассанж нарушил условия выхода под залог и заключил его под стражу на 11 месяцев.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в 17 эпизодах шпионажа и раскрытия информации. Вопрос об экстрадиции Ассанжа суд Лондона будет рассматривать в феврале-марта 2020 года.