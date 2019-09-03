Болельщик ФК «Урал» продает коллекцию футболок ради спасения мамы

Поэт и журналист из Екатеринбурга Павел Пивоваров выставил на аукцион футболки звезд футбола с их личными автографами, которые собирал много лет. На этот шаг молодой человек пошел ради своей мамы, которая борется с раком легких.

«С тех пор семья Павла потратила около 2 миллионов рублей на лекарства. Сейчас деньги кончились и сын решил продать самое ценное - коллекцию футболок игроков футбольного клуба "Урал", каждая с автографами всего основного состава», - говорится на странице ФК «Урал» во ВКонтакте.

В коллекции на футболках имеется автограф игравшего за сборную России Павла Погребняка, игрока сборной Румынии Эрика Бикфалви, вызывавшегося в сборную России Владимира Ильина, а также попадавшего в расширенный список сборной Михаила Меркулова.

Когда видеоролик с обращением Павла появился в соцсети, помощь ему пришла, откуда он ее совсем не ждал. Юные мальчишки, фанаты «Урала», стали предлагать ему майки футболистов, доставшиеся им с большим трудом, чтобы пополнить его коллекцию.

«Лет по восемь парням. "Возьмите. Давайте пополним вашу коллекцию. Вам нужнее". После такого трудно сдержать слезу. У "Урала" самые лучшие фанаты», - цитирует E1.RU Пивоварова.

Начальная стоимость коллекции - 200 тысяч рублей. Это минимальная стоимость, которая сможет покрыть расходы на лечение мамы журналиста.