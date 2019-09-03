На Урале долгожданный мост через реку рухнул через два дня после открытия

Открывшийся 31 августа мост в поселке Филькино Свердловской области, который жители ждали два года, провалился через два дня.

Местная жительница Анастасия рассказала, что сначала власти обещали построить пешеходный мост через реку Какву на двутавровых балках высотой пять метров и шириной полтора метра. Но в итоге создали понтонный, шириной один метр. Но и его смыло водой.

© Анастасия Пристав, Вконтакте

Исходя из информации в соцсетях, глава Серовского городского округа Василий Сизиков заявил, что строительство моста продолжается, а из-за высокого уровня воды в реке в конструкцию попало бревно. Поломку, по его словам, сейчас ликвидируют.

Переправа через Какву давно является болезненной темой для жителей. После разрушения предыдущего моста люди сами построили мост из закупленных на свои деньги досок. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» из-за того, что местные власти не обеспечили безопасный переход через реку.