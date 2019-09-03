Дождались: мемы на тему «третьего сентября» взорвали соцсети

«Я календарь переверну, и снова третье сентября…» поет в популярной песне Михаил Шуфутинский. Эта дата, наконец-то, наступила сегодня, и пользователи соцсетей начали выкладывать многочисленные мемы на эту тему.

«Крадущийся Шуфутинский, затаившийся календарь», - пишет пользователь RodiX.

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«Нет времени объяснять, просто переверни календарь», - шутит другой, изобразив певца на плакате.

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Неудивительно, что именно на эту «народную» дату, 3 сентября, сам Михаил Шуфутинский запланировал свой концерт. Он неоднократно рассказывал, что упоминаемое в песне число ни с чем не связано: в этот день он ни с кем не встречался и не расставался.

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О том же рассказал сегодня и автор текста песни, Игорь Николаев: строчка с «третьим сентября» просто удачно легла на музыку Игоря Крутого.

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Однако жизнь еще раз подтвердила, что все случайности - не случайны. Спустя два года после выхода песни у Михаила Шуфутинского именно 3 сентября 1995 года появился на свет старший внук.