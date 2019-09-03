Море стучится в окна: во что превратились Багамы после урагана «Дориан»

Сокрушительный ураган «Дориан» пронесся по Багамским островам, разрушив или затопив тысячи жилых зданий. Специалисты считают, стихийное явление задержится в государстве, при этом ветер достигнет 250 километров в час, а уровень осадков дойдет до 600 миллиметров.

На кадрах видны разрушения внутри жилых домов Багам. Во многих зданиях вода затопила первые этажи и разрушила интерьеры.

По предварительной информации, серьезный урон был нанесен 13 тысячам домов, в населенных пунктах возникли проблемы с питьевой водой и электричеством. На данный момент ущерб от урагана оценивается в 25 миллиардов долларов.

По последним данным, «Дориан» бушует в 180 километрах от Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Туда его приход ожидается в следующие выходные. Власти штата активно готовят регион к урагану, пишет Voa News.