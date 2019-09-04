«Ночь выборов-2019» пройдет в формате экспертных дискуссий

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2019», посвященный итогам Единого дня голосования, пройдет в этом году в закрытом формате круглых столов и дискуссий между экспертами и политиками, сообщил глава оргкомитета мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев.

При этом все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию марафона на сайте проекта и в группах в социальных сетях.

«У нас ставка не только на шоу, но на обсуждение главных тем российской политики, того, что происходит с выборами», - подчеркнул Гусев.

Он отметил, что участие в марафоне примут лидеры всех российских партий или их представители, зарегистрированные и незарегистрированные кандидаты, эксперты, политтехнологи, а также представители СМИ, блогеры и авторы тематических пабликов.

Выборы 8 сентября пройдут в 85 регионах страны. В 16 регионах в ходе прямого голосования изберут губернаторов. Также состоятся выборы в 13 заксобраний, в 22 гордумы, а в столицах трех регионов выберут глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам.