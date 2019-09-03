СК возбудил уголовное дело после гибели 12-летней россиянки в Турции

Следственный комитет России начал уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки из России во время отдыха в Турции. Похороны ребенка состоялись 3 сентября в Санкт-Петербурге.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», - пояснила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Распоряжением председателя СК РФ Александра Бастрыкина ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Следствие ведут органы СК РФ по Ленинградской области.

Напомним, 12-летняя Алиса пострадала в бассейне турецкого отеля в Бодруме 18 августа. Во время купания ее руку затянуло в трубу бассейна, на которой не было защитной решетки. Отец вытащил дочь из воды, но она впала в кому. Спасти жизнь ребенка не удалось.