Пропавшую под Липецком девочку нашли живой в Москве

Восьмилетняя девочка, которая в этот понедельник пропала в Липецкой области, найдена живой в Москве.

Ребенок 2011 года рождения проживает в Елецком районе области. По данным следствия, второго сентября около 6.30 часов она ушла из дома и пропала.

«В течении суток осуществлялись поисковые мероприятия, координируемые сотрудниками следственного управления по Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Липецкой области, МЧС, с волонтерами Липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей", а также c общественными добровольцами», - говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Липецкой области.

По информации следователей, девочка была найдена в Москве вместе со своим отцом. Ребенка доставят домой, а правоохранителям предстоит выяснить, как несовершеннолетняя оказалась в другом регионе, пишет РИА Новости.