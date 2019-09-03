Электричка насмерть сбила ребенка в Московской области

Пригородный электропоезд в Московской области насмерть сбил девочку. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, ЧП случилось между станциями Лобня и Катуар Савеловского направления Московской железной дороги.

Электричка двигалась из Одинцово в направлении Лобни, и на одном из переездов сбила 15-летнюю девочку. Она переезжала через пути на велосипеде и, очевидно, не заметила приближающийся поезд.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.