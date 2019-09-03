Микки Рурк напугал фанатов очередной пластикой

Американский актер Микки Рурк, появившийся в прямом эфире телешоу «Доброе утро, Британия», шокировал поклонников своим видом. После многочисленных пластических операций его внешность была изменена до неузнаваемости.

Актер вышел в эфир программы в шляпе, держал в руках трость, а на коленях у него сидела небольшая собака. Рурк вспомнил участие в съемках картины «Рестлер», рассказал о впечатлениях от работы в фильме «Ночной перенос» и о сотрудничестве с молодым режиссером Азизом Тази. Видео интервью опубликовано в Сети.

Однако поклонников артиста больше интересовал его внешний вид. Многие отметили, что звезда Голливуда ведет себя странно и игнорирует вопросы ведущих. Некоторые решили, что актер страдает психическим расстройством.

«Пластический хирург должен был сказать, что ему хватит делать операции. Достаточно», - отметил один из пользователей. «Микки Рурк выглядит как ваша недавно разведенная тетушка по дороге на девичник», - написал комментатор.

Микки Рурк начал делать пластические операции в 90-х годах, чтобы восстановить лицо после полученных на боксе травм. С тех пор внешность актера изменилась до неузнаваемости.