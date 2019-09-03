На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Главнокомандующий будет отвечать за Вооруженные силы и подчиняться главе оборонного ведомства, а генеральный штаб при этом будет обеспечивать работу ВСУ.
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Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
«По разграничению должности начальника генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также реформирования командований видов, то эту задачу мы выполним до конца текущего года», - сказал Колесник в интервью изданию министерства обороны Украины «АрмияINFORM».
По словам военного, главнокомандующий будет отвечать за Вооруженные силы и подчиняться главе оборонного ведомства. А генеральный штаб при этом будет обеспечивать работу ВСУ.
Напомним, в мае украинский лидер Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака на должность главы генерального штаба - главнокомандующего ВСУ.