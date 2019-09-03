«Дерзкая» кража садовой тачки насмешила пользователей Сети
Чтобы осуществить злоумышленники выстраивают целые сооружения их разных предметов.
© Видео: Белореченск, ВКонтакте © Фото: БЕЛОРЕЧЕНСК, ВКонтакте
В городе Белореченске Краснодарского края камера видеонаблюдения запечатлела, как двое подростков пытаются умыкнуть садовую тачку и перебросить ее через забор.
Для того, чтобы осуществить задуманное подростки выстраивают целые сооружения из стола, лестницы и скамеек. В результате они смогли перебросить похищенную тачку через забор и скрылись с места преступления.
Видео получило широкое распространение в соцсетях, пользователи восхитились упорству и смекалке юных злоумышленников.