«Чиновник - не госсимвол»: в ОП работают над новыми формами контроля за оскорблениями в Интернете

На заседании в Общественной палате России обсудили, как трактование закона об оскорблении государственных символов и государства вылилось в то, что чиновники начали считать себя государственными символами и люди несут ответственность за нелестные комментарии в их сторону по этому закону.

«Не должны чиновники считать себя госсимволами, и нашим судам нужно учитывать, что конкретный чиновник и госсимвол - это две большие разницы», - заявил член ОП, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

В рамках первого заседания рабочей группы по защите прав пользователей сети Интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета эксперты разобрали правоприменительную практику и реальные штрафы за оскорбление власти.

Напомним, закон об ответственности за оскорбление государственных символов и институтов вступил в силу 29 марта 2019 года. С того момента нескольких граждан Российской Федерации уже успели оштрафовать за его нарушение.

«Достаточно разнообразная правоприменительная практика складывается из непонимания, частичного непонимания или стремления отдельных местных начальников воспользоваться ситуацией в своих интересах», - подчеркнул член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Итогом первого заседания рабочей группы стало решение о создании интернет-ресурса, через который неравнодушные граждане при участии Общественной палаты смогут загрузить краткую жалобу на оскорбление государственных символов и институтов.

Председатель комиссии ОП РФ Александр Малькевич заключил, что без участия общественности в исправлении перегибов на местах действия органов будут восприниматься враждебно.