«Невозможно смотреть на это молча»: Эрдоган осудил удар США по Идлибу

Турецкий лидер Тайип Эрдоган осудил авиационный удар, который нанесли США по сирийскому Идлибу. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Эрдоган заявил, что в последние дни США вступили в конфликт, нанеся авиаудар в Идлибе, жертвами которого стали почти 700 мирных жителей.

«Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции также отметил, что собирается поднять тему Идлиба на саммите Россия-Турция-Иран, который пройдет в Анкаре 16 сентября и на Генассамблее ООН в конце сентября.

«Беженцы оттуда влияют на нас, поэтому мы так чувствительно к этому относимся», - добавил Эрдоган.

Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный 31 августа США авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к большим жертвам и разрушениям. Атаку совершили в нарушение ранее достигнутых договоренностей, так как Соединенные Штаты не предупредили Россию и Турцию о планируемых действиях.