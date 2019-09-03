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«Невозможно смотреть на это молча»: Эрдоган осудил удар США по Идлибу

Александра Арсентьева
22:32 03.09.2019
Президент Турции отметил, что собирается поднять тему Идлиба на саммите Россия-Турция-Иран.
«Невозможно смотреть на это молча»: Эрдоган осудил удар США по Идлибу
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Турецкий лидер Тайип Эрдоган осудил авиационный удар, который нанесли  США по сирийскому Идлибу. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Эрдоган заявил, что в последние дни США  вступили в конфликт, нанеся авиаудар в Идлибе, жертвами которого стали почти 700 мирных жителей.

«Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции также отметил, что собирается поднять тему Идлиба на саммите Россия-Турция-Иран, который пройдет в Анкаре 16 сентября и на Генассамблее ООН в конце сентября.

«Беженцы оттуда влияют на нас, поэтому мы так чувствительно к этому относимся», - добавил Эрдоган.

Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный 31 августа США авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к большим жертвам и разрушениям. Атаку совершили в нарушение ранее достигнутых договоренностей, так как Соединенные Штаты не предупредили Россию и Турцию о планируемых действиях.

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