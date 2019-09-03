На Украине заявили о катастрофической ситуации с углем

Существующих на сегодня запасов угля на Украине не хватит для нормального вхождения страны в осенне-зимний период. Об этом на телеканале Zik заявил депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Михаил Волынец.

«В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа», - цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, в настоящее время на складах тепловых электростанций на Украине на 54% меньше угля, чем было в аналогичный период прошлого года.

Волынец порекомендовал команде президента Владимира Зеленского срочно заняться этой ситуацией, которая угрожает «стабильности электроснабжения предприятий зимой».