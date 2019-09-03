Знаменитую крысу Бэнкси украли в Париже

В Париже украдено граффити известного британского уличного художника Бэнкси. Изображение серой крысы в черном платке, держащей в лапках нож, было нанесено на обратную сторону дорожного знака в июне прошлого года, рядом с парижским Центром имени Жоржа Помпиду.

Воры просто вырезали кусок металла, на котором находился рисунок, и унесли его. Работа была похищена в ночь на 2 сентября, сообщает LCL. Это уже вторая подобная кража в Париже с начала года.

В январе неизвестные автогеном срезали металлическую дверь зала «Батаклан», где несколько лет назад произошел крупный теракт. На том рисунке Бэнкси изобразил человека в балахоне, склонившего голову. Преступников не нашли ни тогда, ни сейчас.