Под Кремлем появится археологический музей

Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства подземного археологического музея на базе остатков фундамента храма, которые были обнаружены под 14-м корпусом Кремля.

«Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Главгосэкспертизы.

Административный 14-й корпус возвели в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте, где в 1929 году были разрушены Чудов и Вознесенский монастыри и Малый Николаевский дворец. В 2015-2016 годах наземная часть корпуса, который не представлял исторической ценности, была демонтирована, и на его месте археологи провели исследования. Во время работ специалистами были найдены части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.

В сообщении Главгосэкспертизы сказано, что посетив новую достопримечательность Кремля, Владимир Путин поручил проработать предложения по музеефикации фундаментов.

«На базе подземного сооружения было решено создать археологический музейный комплекс, который станет одним из филиалов Музеев Московского Кремля», - отмечается на сайте ведомства.

На минус первом этаже музея планируется разместить гардероб, вестибюль, пост охраны и служебные помещения, на минус втором - зал музея, холл, аппаратную мультимедийного оборудования, а также технические зоны. Общая площадь комплекса составит свыше 1,5 тысячи квадратных метров. В основном зале музея пол над раскопками будет прозрачным.

Экспозицию музея будут составлять археологические раскопы, вещи, которые были найдены во время археологических исследований, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции.