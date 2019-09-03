Развязку между МКАД и Бесединским шоссе открыли в Москве

В Москве открылась развязка на пересечении Московской кольцевой автодороги и Бесединского шоссе. Новая дорога поможет облегчить ситуацию с трафиком в районах Марьино, Зябликово и Братеево, а также в подмосковном селе Беседы.

Во вторник, 3 сентября, были открыты эстакада, реконструированный путепровод, а также съезды и полосы МКАД - всего 4,6 километра дорог.

Около села Беседы были установлены шумозащитные экраны, а на прилегающих к новому объекту территориях высадили 4,5 гектара газонов.

Отмечается, что в ближайшее время будет завершено строительство дорог в месте развязки, появится надземный переход через МКАД, также вдоль трасс будут высажены деревья и кустарник.