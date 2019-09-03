Робот Федор поработал на МКС с дрелью: видео

Робот Федор, находящийся на Международной космической станции, провел работы разными инструментами, в том числе дрелью. Эксперимент проходил под контролем космонавта Алексея Овчинина.

«Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности», - сказано в сообщении, опубликованном в Twitter робота.

Также к публикации приложено видео, на котором Овчинин забирает у Федора дрель.

Двадцать второго августа робот Федор отправился к МКС на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к Международной космической станции 24 августа, но из-за неисправности стыковка была отменена.

Через три дня, 27 августа, «Союз МС-14» с Федором со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Помимо робота космическое судно на борт станции доставило почти 670 килограммов сухих грузов.