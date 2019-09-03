Опубликовано видео последствий аварии с участием двух лайнеров в Шереметьево

Третьего сентября в 15.57 по московскому времени в аэропорту Шереметьево самолет B-777 авиакомпании Royal Flight задел крылом лайнер А-330 «Аэрофлота».

«Звезда» публикует видео с места происшествия, на нем видно, что два воздушных судна стоят рядом, а возле них работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, в момент аварии на борту А-330 находились 229 пассажиров, В-777 был пуст. Инцидент произошел за пределами взлетно-посадочной полосы.

Пассажиров самолета, принадлежащего «Аэрофлоту», оперативно эвакуировали, никто из них не пострадал.

В пресс-службе аэропорта отметили, что случившееся на деятельности Шереметьево не отразилось.