Опубликовано видео последствий аварии с участием двух лайнеров в Шереметьево
В момент аварии на борту А-330 находились 229 пассажиров, В-777 был пуст.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Третьего сентября в 15.57 по московскому времени в аэропорту Шереметьево самолет B-777 авиакомпании Royal Flight задел крылом лайнер А-330 «Аэрофлота».
«Звезда» публикует видео с места происшествия, на нем видно, что два воздушных судна стоят рядом, а возле них работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, в момент аварии на борту А-330 находились 229 пассажиров, В-777 был пуст. Инцидент произошел за пределами взлетно-посадочной полосы.
Пассажиров самолета, принадлежащего «Аэрофлоту», оперативно эвакуировали, никто из них не пострадал.
В пресс-службе аэропорта отметили, что случившееся на деятельности Шереметьево не отразилось.