В Москве вынесли первые приговоры участникам несогласованных акций

3 сентября суды начали рассматривать дела участников несогласованных акций в центре Москвы.

Так, Ивана Подкопаева, распылившего баллончик в сторону росгвардейцев, признали виновным в применении насилия к представителям власти в соответствии с ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима сроком на три года.

Напавшего на росгвардейца Даниила Беглеца признали виновным по той же статье и отправили в колонию общего режима на два года.

Еще двух фигурантов дела о несогласованных акциях - Егору Жукову и Сергею Фомину - изменили меру пресечения на домашний арест. Жуков отправлен под домашний арест до 27 сентября, а Фомин - до 8 октября. Кроме того, им запрещено общаться с другими фигурантами дела, получать и отправлять корреспонденцию и использовать Интернет.

Для Евгения Коваленко, бросившего урну в полицейских, прокурор запросил пять лет колонии. Коваленко обвиняется в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья.

Также СК РФ снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Ведомство пришло к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

Ранее 3 сентября суд признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме, расценив его пост в Twitter, как призыв к насилию над детьми силовиков, и приговорил к пяти годам колонии.