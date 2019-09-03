«Они не могут выбраться»: опубликована запись переговоров капитана загоревшегося в США судна

Опубликована запись переговоров между капитаном сгоревшего у побережья Калифорнии прогулочного корабля Conception и сотрудником береговой охраны. Звонок был сделан в 03.14 утра.

«В горящем судне 33 человека. Они не могут выбраться. Там нет спасательного люка», - приводит The Sun слова капитана.

Пожар произошел накануне, 2 сентября, возле острова Санта-Крус. Пламя распространилось очень быстро. На судне в момент ЧП находились 39 человек. Спаслись только пять из шести членов экипажа, они были на верхней палубе и успели покинуть яхту, а пассажиры остались в горящих каютах.

Капитан отвечает на вопросы береговой охраны неразборчиво. Судя по записи, он в панике и перепуган. Работник пытается уточнить координаты судна, а также выяснить, нет ли у экипажа огнетушителя и может ли он вернуться на судно, чтобы спасти людей.

В результате пожара один член экипажа, а также 24 пассажира, находившиеся на борту, погибли. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.