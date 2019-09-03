Силовики освободили похищенного за долги банкира: кадры спецоперации

Сотрудники МВД и ФСБ в ходе совместной спецоперации освободили главу отделения Сбербанка в городе Сторожевом Томской области, который был похищен в конце прошлого месяца за долги.

Руководитель филиала банка пропал 28 августа на улице Строителей. Утром того дня мужчина отвел ребенка в детский сад, после чего связь с ним была потеряна. Жена банкира обратилась в полицию. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранительные органы установили, что в день пропажи финансиста к нему подошли сзади неизвестные и, приставив к спине пистолет (либо предмет, напоминающий оружие), потребовали сесть в автомобиль. Мужчина подчинился указаниям.

После этого на голову руководителя отделения Сбербанка надели мешок и вывезли в Нижневартовск, где удерживали в частном доме, требуя возвращения ранее одолженных денежных средств.

Злоумышленников задержали, им предъявили обвинение по ст. 126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору).