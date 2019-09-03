Вертолетную площадку открыли в детской больнице в Москве

При Тушинской больнице открыли взлетную площадку для санитарной авиации. Там на дежурство заступил четвертый экипаж вертолета Московского авиацентра, за 12 минут он может оказаться в любой точке города. В экстренных ситуациях, когда действует правило «золотого часа», при тяжелейших травмах, ожогах, кровотечениях, инфарктах и инсультах, такая оперативность жизненно важна.

Салон вертолета оборудован всем необходимым для реанимации. Это полноценная воздушная палата, в которой можно одновременно оказывать помощь трем пострадавшим.

Приподнятый хвостовой винт и раздвижные створки в задней части позволяют доставлять пациентов на борт не выключая двигатели.

Санитарная авиация работает в Москве уже 10 лет, и за это время с ее помощью спасены около 6000 человек.