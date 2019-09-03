Шестилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в Турции

Третьего сентября в бассейне отеля Maya World Beach Hotel Alanya, который расположен в курортной зоне Окурджалар в Аланье, в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения. Об это рассказала «Звезде» пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

«Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось», - рассказала она.

В настоящее время генконсульство в Анталье совместно с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства случившегося.

В губернаторство Антальи посольство направило официальный запрос с требованием тщательного расследования случаев гибели туристов из России в провинции.

Как удалось узнать «Звезде», бабушка погибшей девочки рассказала, что перед трагедией ребенок плавал в бассейне на круге.