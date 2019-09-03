СМИ: умерла россиянка, впавшая в кому после купания в турецком аквапарке

В Москве скончалась студентка, которая захлебнулась после купания в бассейне турецкой Антальи. Сердце 19-летней девушки остановилось накануне, 2 сентября в столичном НИИ имени Склифосовского.

Последние дни ее состояние врачи называли критическим. Сначала за жизнь россиянки боролись турецкие врачи, однако их попытки оказались безуспешными. Родители девушки приняли решение перевезти ее на родину. Ее транспортировали в состоянии комы.

Девушка плавала с маской в бассейне и внезапно стала тонуть. ЧП случилось в одном из крупнейших аквапарков Турции Sealanya Seа Park. Ее мать лежала на шезлонге и не сразу поняла, что произошло с дочерью. Студентку вытащили из воды и отправили в реанимацию, но спасти ее так и не удалось. Она умерла, так и не приходя в сознание, пишет «Московский комсомолец».