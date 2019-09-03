Судьбу памятника Коневу в Праге могут решить на референдуме

Судьбу установленного в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу определят на референдуме жители чешской столицы. Об этом сообщили власти центрального района Прага-6.

Именно они в минувшую пятницу распорядились натянуть на памятник брезентовое покрытие, а впоследствии - демонтировать. В течение первых суток после этого брезент с монумента трижды срывали гражданские активисты.

Накануне пражане провели митинг против сноса памятника маршалу, который освободил чешскую столицу от фашистов, сообщает ТАСС, ссылаясь на Mladá fronta DNES.

Сотни людей требовали от властей, которые решили убрать монумент из центра города, не переписывать историю. И вот, как только что стало известно, власти пошли на уступки протестующим и сняли брезентовое покрытие с памятника.