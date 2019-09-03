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Сотни шаров над Москвой и Бесланом: в России вспоминают жертв терроризма

Александра Арсентьева
18:41 03.09.2019
В России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом, он был установлен 15 лет назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сегодня, третьего сентября, в небо над Бесланом и Москвой поднялись сотни белых шаров в память о людях, погибших от рук боевиков. Также в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом, он был установлен 15 лет назад, после нападения на школу №1 в Беслане.

Бандиты захватили в заложники более тысячи человек - тех, кто пришел на торжественную линейку. От рук боевиков погибли 334 человека, большинство из них дети. Траурные мероприятия проходят на месте трагедии - в спортивном зале школы, которую после случившегося решили не восстанавливать. 

На место трагедии люди приносят цветы, воду, которой так не хватало заложникам, игрушки. Также по жертвам боевиков прошла поминальная служба.

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