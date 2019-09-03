Путин поручил установить нормативы минимального оклада медиков

Правительство должно до 1 октября определить размер минимального должностного оклада медицинских работников. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин.

Распоряжение сделано после совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое состоялось ранее. Теперь кабмину предстоит обсудить, как усовершенствовать систему оплаты труда и создать единые правила для всей страны.

В частности, речь идет о размере надбавок и возможностях совместительства. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству проработать механизм финансирования капитального ремонта медучреждений и их оснащения оборудованием, сообщается на сайте Кремля.