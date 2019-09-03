После атаки: как выглядит Коминтерново в результате мощного обстрела

На улице Ахматова в Коминтерново в ДНР минометы и гранатометы ВСУ не оставили здесь живого места - пострадали 12 домов, часть из них выгорела, зафиксировать последствия приезжает миссия ОБСЕ, но ее представители сами попадают под обстрел.

Во время обстрела пострадали несколько жителей ДНР, сопровождавших миссию ОБСЕ, а также внештатный фотокорреспондент информационного агентства «Россия сегодня» Александр Гаюк.

«Когда мы подъехали, остановились у машины представителей ОБСЕ, возле первого дома, где мы зафиксировали воронки от 120-х мин. Через две минуты услышали разрыв в нескольких метрах от нашей группы, и начал работать крупнокалиберный пулемет», - рассказал представитель СЦКК в ДНР Алексей Лукьянченко.

Сегодня, 3 сентября, СК России назвал имя украинского военного, руководившего обстрелом Коминтерново.

«На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года. Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной Донецкой Народной Республики», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Последние жители в настоящее время выезжают из Коминтерново. Обстрелы всех окрестных сел не утихают, несмотря на объявленное перемирие. Только за это лето следователи открыли несколько уголовных дел против украинских военнослужащих по фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе.