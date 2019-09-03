В Шереметьево сообщили подробности о столкновении двух самолетов

На борту самолета А-330 авиакомпании «Аэрофлот», попавшего в аварию в Шереметьево, находились 229 пассажиров, сообщили «Звезде» в пресс-службе воздушной гавани. Инцидент произошел за пределами взлетно-посадочной полосы.

Два лайнера столкнулись крыльями в столичном аэропорту 3 сентября в 15.57 по московскому времени. Самолет B-777 авиакомпании Royal Flight, который был пустым, задел крылом А-330. Последний должен был отправиться в Пекин, однако из-за ЧП вылет пришлось отложить.

Пассажиры лайнера, принадлежащего «Аэрофлоту», были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Столкновение произошло во время буксировки B-777. Авиакомпания готовит резервный борт и планирует отправить пассажиров в Китай в 18.00 по московскому времени.

В пресс-службе Шереметьево подчеркнули, что произошедшее не отразилось на деятельности аэропорта. Воздушная гавань работает в обычном режиме.