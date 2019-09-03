Слон и носорог устроили драку на водопое: видео

В Сети появилось редкое видео, на котором в схватке сошлись слон и носорог. Ролик был снят в Национальном парке Крюгера в Южной Африке.

На кадрах видно, как слон прогуливался рядом с водоемом, в котором находился носорог с детенышем. Родителю не понравилось, что слон приближается к водопою, и он начал кидаться на него. Слон принял вызов и начал клыками таранить носорога.

Потасовка животных закончилась побегом носорогов.