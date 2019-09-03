«Аэрофлот» готовит резервный борт для пассажиров лайнера после аварии в Шереметьево
В воздушной гавани столкнулись два лайнера. Самолет компании Royal Flight был пустым, а из второго, принадлежащего "Аэрофлоту", пассажиры были оперативно эвакуированы.
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Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», будет заменен после аварии в аэропорту Шереметьево.
Два самолета зацепились крыльями в воздушной гавани столицы. В самолете «Аэрофлота» в момент столкновения находились пассажиры, но никто из них не пострадал.
Борт должен был вылететь из Москвы в Пекин. Во втором самолете авиакомпании Royal Flight не было пассажиров. Оба воздушных судна получили повреждения.
«Зацепились крыльями. "Аэрофлот" готовит резервный борт», - сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в авиакругах.