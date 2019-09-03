«Аэрофлот» готовит резервный борт для пассажиров лайнера после аварии в Шереметьево

Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», будет заменен после аварии в аэропорту Шереметьево.

Два самолета зацепились крыльями в воздушной гавани столицы. В самолете «Аэрофлота» в момент столкновения находились пассажиры, но никто из них не пострадал.

Борт должен был вылететь из Москвы в Пекин. Во втором самолете авиакомпании Royal Flight не было пассажиров. Оба воздушных судна получили повреждения.