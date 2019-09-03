Самолеты «Аэрофлота» и Royal Flight столкнулись в аэропорту Шереметьево
Самолеты зацепились крыльями, в результате чего получили небольшие повреждения.
© Видео: Подслушано Аэрофлот, ВКонтакте © Фото: p_aeroflot, Вконтакте
Самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, лайнеры зацепились крыльями, в результате чего получили небольшие повреждения.
Пассажиров «Аэрофлота» вывели из самолета. При происшествии никто не пострадал. В настоящее время авиакомпания готовит резервный борт.