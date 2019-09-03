Оппозиция устроила штурм парламента Грузии: видео

В Тбилиси несколько десятков сторонников оппозиции попытались прорваться в здание парламента и устроили потасовку с полицией. Участники акции выступают против действий правящей партии «Грузинская мечта».

Поводом для протестов стало выдвижение главы МВД страны Георгия Гахарии на пост премьера. Его кандидатура вызвала резкую критику в рядах «Единого национального движения». Участники акции обвиняют министра в жестоком разгоне митинга у парламента 20-21 июня, в ходе которого пострадали сотни человек, сообщает Sputnik Грузия.

Бывший глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку накануне, 2 сентября. Он заявил, что выполнил свою миссию, но из политики уходить не собирается. После этого правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост премьера 44-летнего руководителя МВД Георгия Гахарию, ранее также занимавшего должность министра экономики республики.