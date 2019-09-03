Путин: Россия помнит поддержку Монголии в борьбе с фашизмом

Владимир Путин и его монгольский коллега Халт-маагийн Баттулга возложили венки к памятнику полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе.

Официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы в битве при Халхин-Голе, где Жуков руководил наступательной операцией. Этот вооруженный конфликт предшествовал началу Второй мировой войны и, по сути, заставил Японию отказаться от нападения на СССР.

Россия помнит поддержку Монголии в борьбе с фашизмом. Такое заявление сделал Владимир Путин по итогам встречи со своим монгольским коллегой в Улан-Баторе.

«80 лет назад в 1939 году советские и монгольские воины, сражаясь плечом к плечу, дали жесткий отпор агрессору и вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии. Достигнутая победа охладила воинствующий пыл захватчиков, гарантировала безопасность Дальневосточных рубежей Советского союза в трудные годы Великой Отечественной войны. Мы, конечно, хорошо помним и ту значительную поддержку, которую монгольские друзья оказали нашей стране в борьбе с фашизмом», - заявил российский лидер.

Путин также пригласил президента Монголии в Москву на празднование юбилея Победы и назвал народы двух стран «братскими». Сегодня главы двух государств подписали Договор о бессрочной дружбе и смогли договориться по многим вопросам, в том числе о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Из Улан-Батора Владимир Путин направится во Владивосток на Восточный экономический форум.

В монгольских степях 80 лет назад нашли свою смерть тысячи советских и монгольских солдат и офицеров. За что они бились с японцами в сотнях километров от границы СССР? Зачем в эти степи пришла из Японии Квантунская армия? И почему Монголия до сих пор благодарна советскому маршалу Победы Георгию Жукову?

Телеканал «Звезда» публикует первую часть четырехсерийного фильма «Подвиг на Халхин-Голе».