Как карточные домики: взрыв обрушил три здания в пригороде Антверпена

Мощнейший взрыв обрушил три частных дома в коммуне Вилрейк в южном предместье Антверпена. ЧП произошло в 12.20 по местному времени (13.30 по Москве).

Под завалами оказались люди, одного удалось извлечь. Сейчас на месте происшествия работают спасатели с собаками, полицейские, медики. Несколько человек получили ранения, им оказывается помощь. Идет поиск людей, которые могут находиться под обломками.

По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа на месте строительных работ. Сила взрывной волны оказалась такой, что в соседней школе выбило стекла, пострадали несколько зданий, располагавшихся рядом, пишет Gazet van Antwerpen.

Власти Антверпена пообещали провести оперативное расследование ЧП и распорядились оказать всю необходимую помощь пострадавшим.