В отпуск на орбиту: как будет выглядеть первый космический отель

Компания Gateway Foundation обнародовала проект первого космического отеля. Эта орбитальная станция, напоминающая космическое колесо, рассчитанная на 400 человек. Причем не только на их проживание - но и развлечения: там запланированы рестораны и кинозалы.

Все это прямо напоминает круизный лайнер, хотя создатели назвали ее «Станцией Фон Брауна» в честь сначала немецкого, а после падения Третьего рейха, американского ракетостроителя.

Колесообразная конструкция обеспечит на станции гравитацию, так что никакой тошноты в невесомости не будет. Американская компания планирует вывести отель на орбиту к 2025-му году. В данный момент открыта запись персонала и путешественников.