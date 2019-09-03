Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье

Сбербанк согласился пойти на смягчение условий кредитных договоров для жителей и бизнеса Иркутской области, пострадавших от наводнений. О решении реструктурировать долговую нагрузку сообщил глава финансовой организации Герман Греф по итогам поездки в подтопленный Тулун.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», - приводит РИА Новости его слова.

Ранее Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за отказ идти навстречу заемщикам, пострадавшим от паводков, и нежелании организации реструктурировать долги.

«Плохо, что они отказываются идти навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - заявил российский лидер на совещании в Тулуне.

Путин отметил, что для кредитной организации, имеющей такие огромные доходы, вопрос помощи пострадавшим в результате паводка людям незначительный. Он подчеркнул, что Сбербанк обязан пойти заемщикам навстречу. Присутствовавший на совещании вице-премьер Виталий Мутко пообещал главе государства поговорить с Германом Грефом.

Тулун наиболее сильно пострадал от паводков в Иркутской области после продолжительных дождей. Всего погибло 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. По последним данным, было подтоплено почти 17,4 тысяч домов, из которых 1,3 тысяч снесло водой, а также более 5 тысяч строений пойдет под снос.