В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

На победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии», прапорщика полиции Анну Храмцову, совершил нападение автохам.

Происшествие произошло в Екатеринбурге третьего сентября. Женщина вместе с дочкой выходила из торгового центра «Мегаполис», неожиданно ее начал оскорблять водитель белой иномарки.

© "Комсомольская правда"

«Вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы. Испугавшись за дочь, быстро посадила ее в свой автомобиль, что-то сказала ему в ответ, засняла на видео», - рассказала сайту «Комсомольская правда» Храмцова.

Случившееся зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Участницы первого всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» в интересной форме с помощью снимков рассказали о службе, достижениях и своих увлечениях. Голосование проходило на протяжении на сайте ведомства, результаты были подведены 26 апреля. За жительницу Екатеринбурга Анну Храмцову отдали свои голоса 57 тысяч человек.