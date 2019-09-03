Лукашенко назвал причину закрытия границы Белоруссии с Украиной

Белоруссия закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего с территории соседнего государства потока оружия. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая в Минске на конференции по борьбе с терроризмом.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу наглухо», - приводит ТАСС слова белорусского лидера.

Он отметил, что пограничный контроль с Киевом теперь действует более жестко, чем со странами НАТО. При этом Лукашенко выразил сожаление в связи с тем, что Минску приходится идти на такие шаги. По словам главы государства, наличие оружия у «националистически настроенных людей» может стать предпосылкой для распространения терроризма.

Комментируя конфликт на юго-востоке Украины, Лукашенко отметил, что, когда он только начинался, Запад не был заинтересован в его разрешении. Он рассказал, что отправил главу МИД к представителям международных организаций с планом конкретных действий, который, однако, был отвергнут в Европе.

В конце прошлого года президент Белоруссии распорядился укрепить границу с Украиной, поскольку с территории этой страны, по его словам, идет большой поток бандитов с оружием.