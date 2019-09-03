Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

Известный российский певец, поэт и композитор Игорь Николаев, написавший популярную песню «Третье сентября» (которое наступило как раз сегодня), развеял домыслы относительно своего текста. По словам Николаева, с этой датой у него ничего конкретного и памятного не связано.

Композитор сообщил в своем Instagram, что ему «льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на эту тему».

«Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез". Так рождаются песни, те, которые надолго», - написал Игорь Николаев.

Певец отдельно поблагодарил композитора песни Игоря Крутого, ее исполнителя Михаила Шуфутинского и всех поклонников композиции за то, что в стране появился новый «красный день календаря».