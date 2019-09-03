В Подмосковье почтили память спецназовцев, погибших в Бесланской школе

Память спецназовцев, которые погибли в Бесланской школе, почтили сегодня на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.

К могилам павших героев возложили венки. В тот страшный день 15 лет назад «Альфа» и «Вымпел» потеряли сразу 10 человек. В задымленном здании школы в окружении до смерти напуганных детей они вступили в неравный бой с террористами.

От гранат и автоматных очередей школьников пришлось закрывать собой. Имена Дмитрия Разумовского, Андрея Туркина, Олега Ильина и их товарищей навсегда вписаны в историю Центра специального назначения ФСБ.

В 2004 году террористы захватили в школе Беслана больше тысячи детей, родителей и учителей. Три дня заложников держали в спортивном зале, а третьего сентября в здании прогремели два взрыва.

В результате трагедии погибли свыше 300 заложников. Почти все террористы были уничтожены, единственный оставшийся в живых получил пожизненный срок.