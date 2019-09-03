Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.

«Завтра капитан выйдет на работу», - цитирует ТАСС генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

Напомним, 15 августа Airbus A321 совершил аварийную посадку в Подмосковье. Самолетом управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

На борту лайнера, который следовал из Москвы в Симферополь, находились свыше 230 человек, в том числе более 40 детей.

По предварительной информации, вынужденное приземление было вызвано попаданием птиц в оба двигателя самолета и их отказом.

В результате пилоты посадили самолет на кукурузное поле без выпуска шасси. Как рассказал командир экипажа, это было сделано из соображений безопасности.

Президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальных членов команды наградил орденами Мужества.