В тундре в Мурманской области нашли тело туриста, который пропал месяц назад

Тело пропавшего месяц назад туриста из Санкт-Петербурга обнаружено в Ловозерском районе Мурманской области. Об этом сообщил следственный отдел по городу Мончегорск регионального СУ СК РФ.

Известно, что турист был 1953 года рождения. Мужчина приехал в Мурманскую область из Санкт-Петербурга на собственном автомобиле 27 июля 2019 года. Оставив машину на парковке, он сообщил, что направляется в сторону Сейдозера. Турист планировал вернуться назад через сутки, но в назначенный срок не пришел и на связь больше не выходил.

«В утреннее время 2 сентября тело петербуржца обнаружено примерно в 3,5 км в сторону юга от места, где он оставил автомобиль. Следователем СО по городу Мончегорск произведен осмотр места происшествия, в ходе которого каких-либо явных признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено», - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела пропавшего туриста. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти, проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.